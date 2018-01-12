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国际油市：油价脱离2014年高位，但2018年总体前景看好
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#亚洲
January 12, 2018 / 7:03 AM / a day ago

国际油市：油价脱离2014年高位，但2018年总体前景看好

1 分钟阅读

路透新加坡1月12日 - 油价周五脱离上日触及的2014年12月高位。

虽然分析师和交易商自年初以来对价格下行调整风险发出警告，但他们指出，总体市场条件依然强劲，主要拜石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产所赐。

0650GMT，西德克萨斯中质油(WTI)报每桶63.41美元，较上日结算价跌0.29美元，或0.6%。WTI上日触及2014年年底最高水平每桶64.77美元。

布兰特原油报每桶69.11美元，较上日收盘下跌0.15美元，或0.2%。上日布兰特原油也触及了2014年12月以来的高点70.05美元。

交易员表示，中国12月原油进出口数据相对低迷，对油价构成压力。

中国海关周五公布，中国12月进口原油3,370万吨，低于上月水平，全年原油进口量同比增长10.1%至41,957万吨。

而12月成品油出口触及纪录高位617万吨，因中国炼厂的产出高于国内能够吸纳的数量。

这帮助将本月新加坡炼厂利润率DUB-SIN-REF拉低至每桶6美元下方，为五年来最低的季节性水平。

交易员还表示，有关美国石油产出将很快超过每日1,000万桶的预期，也对油价构成压力。

尽管油价周五下跌，但许多分析师预计，今年原油价格将持坚，尤其是考虑到OPEC牵头的减产行动。

Edison Investment Research的分析师Sanjeev Bahl在2018年展望中称，“OPEC成功削减了过剩库存，短期内需求仍保持旺盛。”

“随着库存向正常化迈进，油价存在上升的可能，”Sanjeev Bahl说。

1月5日止当周，美国商业原油库存下降了近500万桶至4.195亿桶。

这稍低于逾4.2亿桶的五年均值。(完) (编译 王颖/王洋; 审校 于春红)

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