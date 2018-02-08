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February 8, 2018 / 9:35 PM / in a day

国际油市：油价触及七周低位，因预期美国和伊朗增产

1 分钟阅读

* 布兰特原油价格抹去2018年涨幅，降至2017年12月来最低

* 伊朗宣布计划增产

* 北海福尔蒂斯油管恢复原油和天气然运送

路透纽约2月8日 - 油价周四降至七周最低水准，因伊朗宣布计划增产和美国原油产量触及纪录，投资者担心全球供应不断上升。

布兰特原油期货下跌0.70美元，或1.1%，结算报每桶64.81美元，为12月20日来最低结算价。

美国原油期货下跌0.64美元，或1%，结算报每桶61.15美元，为1月2日来最低结算价。

两份指标原油合约连跌第五日，这是布兰特原油自2017年11月来最长跌势，是美国原油自2017月4日以来最长的跌势。

布兰特原油自1月底触及四年高位71美元上方回落了最多15%。

“今日油价仍然承压，因市场人士继续消化昨日利空的原油库存报告，”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics的资深能源分析师Abhishek Kumar说。

美国能源资料协会(EIA)周三表示，上周美国原油日产量上升至纪录高位1,025万桶。以这水平而言，美国产量超过了沙特当前的水平。

伊朗宣布寻求未来四年增加产量，是油价下跌的另一个原因。

交易商指出，北海福尔蒂斯油管恢复运送，令油价进一步下跌。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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