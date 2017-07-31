国际油市：油价触及两个月高位，因美国市场收紧及委内瑞拉或遭制裁

路透新加坡7月31日 - 油价周一触及两个月高位，受美国原油市场收紧、以及石油输出国组织(OPEC)成员国--委内瑞拉面临制裁威胁的提振。

0654 GMT，美国原油期货报每桶49.97美元，之前短暂超过每桶50美元，较前一交易日收盘价上涨0.25美元，或0.5%。这意味着实际上，整个美国原油期货曲线已移至每桶50美元以上。

布兰特原油期货报每桶52.85美元，上涨0.33美元，或0.6%。今日稍早油价曾触及52.90美元，为5月25日以来最高位。

美国原油及布兰特原油期货料均将连续第六个交易日上涨。

自上次石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的其他主要产油国举行会议以来，油价已上涨约10%。

期货经纪商OANDA分析师Jeffrey Halley称，“美国库存大幅减少，沙特看起来将扮演全球石油的机动生产国，以及美国将对委内瑞拉进行制裁，肯定将有利于油价。”

美国官员表示，特朗普政府正考虑对委内瑞拉至关重要的石油行业实施部分制裁，以此回应委内瑞拉周日举行的制宪大会选举。此前华盛顿抨击这次选举为“可耻”的选举。

但交易商称，油价的最大支撑因素是美国油市趋紧。

Rivkin Securities分析师William O'Loughlin称，“油价大涨...部分是因为过去几周美国库存大幅下降。”

美国原油库存较3月高位已减少10%，至4.834亿桶。

截至7月21日当周，美国原油产量减少0.2%至每日941万桶。

美国石油钻探活动亦放缓，7月仅增加10个活跃钻机，为2016年5月以来最少。

油市收紧也反映在价格曲线上，近月合约呈逆价差。

尽管美国油市显示出收紧迹象，但中国供应依旧充足。(完) (编译 王琛/于春红; 审校 王洋/王颖)