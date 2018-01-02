国际油市：油价触及2015年中来最高，但因供应受扰问题缓解而收跌

* 伊朗发生大规模反政府抗议

* 布兰特和美国原油开年都在每桶60美元上方，为2014年来首次

* 利比亚和英国北海原油管道恢复运作

* OPEC减产提振油价

路透伦敦1月2日 - 油价在周二早盘触及2015年年中以来最高，但收盘微幅下跌，因利比亚和英国重要原油管道恢复运作，且美国产量升至逾40年来最高水平。

两份指标原油合约开年都在每桶60美元上方，这是2014年1月以来首次。油价得到支撑，因伊朗发生大规模反政府示威，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头减产。

美国原油期货结算报价下跌0.05美元，报每桶60.37美元，早盘曾触及2015年6月来最高60.74美元。

布兰特原油期货结算报价下跌0.30美元，或0.5%，报每桶66.57美元。盘中触及2015年5月来最高67.29美元。

美国原油和布兰特原油价差触及近两周来最窄。

日运载量45万桶的北海福尔蒂斯原油管道已在12月30日恢复全面运作，此前关闭。

一利比亚原油管道上周疑遭攻击后完成维修，正逐渐恢复原油生产，工程师说。

“北海原油管道问题得到解决，结果与预期一致，即布兰特和美国原油价差收窄，”Powerhouse副总裁David Thompson说。

Thompson补充说，交易商休假后返回市场，提振成交量。

“尽管今日油价疲弱，但布兰特和美国原油长期稳固看多趋势不变，美国原油近月期货短期支撑在58.95美元，布兰特近月原油期货短期支撑在65.60美元。”

伊朗最高领导人周二谴责敌人引发该国国内的示威，上周开始的反政府示威活动已造成21人死亡。

伊朗是OPEC第三大产油国。伊朗原油行业和运输消息人士说，到目前为止，示威抗议对石油生产或出口没有造成影响。

但美国原油产量不断上升，接近突破1,000万桶/日，抑制了油市的利多前景。

根据EIA月度产量报告，美国10月原油日产量上升16.7万桶，至964万桶，如果该EIA数据在下月不进行修正，那么，这将是1971年5月来最高月度水平。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)