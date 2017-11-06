国际油市：油价触及2015年以来高位，受市场趋紧及沙特肃贪消息影响

路透新加坡11月6日 - 国际油价周一早盘触及2015年7月以来高位，因市场趋紧；沙特王储周末开展反贪行动，拘留多名要员，以巩固权力。

布兰特原油期货周一早盘触及2015年7月以来高点每桶62.44美元，之后小跌，到0625GMT时又回到高点附近，较6月份创下的2017年低点高出40%以上。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货早盘触及每桶56美元，也是2015年7月来最高水平，0625GNT报55.86美元。WTI期货较2017年低点上涨三分之一。

沙特王储萨勒曼藉由肃贪行动巩固大权，逮捕多名皇室成员、政府部长及投资人，其中包括知名亿万富翁Alwaleed bin Tala。

RBC Capital Markets在报告中说，虽然“肃贪行动对沙特而言是一次令人震惊的政治运动，”但其预计沙特的石油政策“不会很快发生改变”。

交易商称，基本面因素方面，有迹象显示市况收紧。

美国能源企业上周将活跃钻机数减少八个至729个，创2016年5月来最大缩减幅度。

分析师称，供应收紧的同时，需求仍强劲。

巴克莱称，将第四季布兰特原油均价预估上调6美元，至每桶60美元；将2018年全年油价预估上调3美元，至55美元。(完) (编译 蔡美珍/汪红英；审校 王颖/于春红)