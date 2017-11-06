FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
国际油市：油价触及2015年以来高位，受市场趋紧及沙特肃贪消息影响
频道
专题
美国总统特朗普称赞美韩之间的合作 誓言解决贸易问题
特朗普亚洲行
美国总统特朗普称赞美韩之间的合作 誓言解决贸易问题
小米进军西班牙 重启全球业务雄心
中国财经
小米进军西班牙 重启全球业务雄心
独家：外资银行卡公司进军中国遭遇合资阻碍--消息
深度分析
独家：外资银行卡公司进军中国遭遇合资阻碍--消息
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月6日 / 早上6点42分 / 1 天前

国际油市：油价触及2015年以来高位，受市场趋紧及沙特肃贪消息影响

1 分钟阅读

路透新加坡11月6日 - 国际油价周一早盘触及2015年7月以来高位，因市场趋紧；沙特王储周末开展反贪行动，拘留多名要员，以巩固权力。

布兰特原油期货周一早盘触及2015年7月以来高点每桶62.44美元，之后小跌，到0625GMT时又回到高点附近，较6月份创下的2017年低点高出40%以上。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货早盘触及每桶56美元，也是2015年7月来最高水平，0625GNT报55.86美元。WTI期货较2017年低点上涨三分之一。

沙特王储萨勒曼藉由肃贪行动巩固大权，逮捕多名皇室成员、政府部长及投资人，其中包括知名亿万富翁Alwaleed bin Tala。

RBC Capital Markets在报告中说，虽然“肃贪行动对沙特而言是一次令人震惊的政治运动，”但其预计沙特的石油政策“不会很快发生改变”。

交易商称，基本面因素方面，有迹象显示市况收紧。

美国能源企业上周将活跃钻机数减少八个至729个，创2016年5月来最大缩减幅度。

分析师称，供应收紧的同时，需求仍强劲。

巴克莱称，将第四季布兰特原油均价预估上调6美元，至每桶60美元；将2018年全年油价预估上调3美元，至55美元。(完) (编译 蔡美珍/汪红英；审校 王颖/于春红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below