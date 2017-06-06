国际油市：油价走疲，市场忧心中东国家内讧将影响减产计划

路透新加坡6月6日 - 国际油价周二在低位震荡，布兰特原油守于50美元下方，因市场担心卡塔尔与数个阿拉伯国家之间的政治冲突，可能削弱石油输出国组织(OPEC)收紧油市供给的努力。

交易员称，美国石油产量持续增加，亦拖累指标原油价格。

0658GMT，布兰特原油报每桶49.53美元，较上日收盘上涨0.06美元，或0.1%。但与5月25日产油国延长减产协议时的水准相比，布兰特原油目前仍下跌约8%。

美国原油期货上涨0.05美元或0.1%，报每桶47.45美元，但从5月25日开盘以来跌了约7%。

多个阿拉伯国家周一与卡塔尔断交，指责后者支持伊斯兰武装分子和伊朗。

分析师表示，当前的争端比2014年出现的类似情况更严重。

“反对卡塔尔的联盟采取的举措暗示，他们承诺要迫使卡塔尔完全改变政策，或为卡塔尔政府领导层调整创造环境...如果(卡塔尔)不让步，沙特及其盟友不会接受，”政治风险咨询机构Eurasia Group在一份报告中说。

卡塔尔的原油产能约为62万桶/日，是石油输出国组织(OPEC)产量最小的国家之一，但OPEC内部关系紧张可能削弱旨在支撑油价的限产协议的执行力度。

交易员称，尽管卡塔尔是个相对较小的产油国，但其他OPEC成员国可能将此举当成停止限制自身产量的一个原因。(完) (编译 蔡美珍/汪红英；审校 于春红/李春喜)