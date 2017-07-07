国际油市：油价跌逾1%且美国原油跌破45美元，受美国增产拖累

路透新加坡7月7日 - 油价周五下跌逾1%，美国原油期货跌破每桶45美元，因有关美国石油产量增加的消息加重供应疑虑；此前已有报导称石油输出国组织(OPEC)产量亦增加。

0137 GMT，布兰特原油期货下跌0.58美元或1.2%，至每桶47.53美元。

美国原油期货下跌0.57美元或1.3%，至每桶44.95美元。

产量增加的消息盖过了美国原油与汽油库存下降引发正面人气的影响。

“(原油和汽油)库存降幅大于预期的消息起初支撑油价走强...然而这种乐观情绪十分短暂，因为市场注意力又转向美国产量再次上升，”澳新银行周五表示。

美国能源资料协会(EIA)公布，6月30日止当周，美国原油库存骤降630万桶至5.029亿桶，市场预估为减少230万桶。汽油库存减少370万桶至2.373亿桶，市场预估为减少110万桶。

库存数据说明美国需求旺盛，但其影响被美国原油产量C-OUT-T-EIA增加1%至934万桶/日所抵消。自2016年中期以来，美国原油产量已增加逾10%。

而根据Thomson Reuters Oil Research的数据，石油输出国组织(OPEC)的6月供应量也连续第二个月增加，尽管该组织承诺在今年1月至2018年3月期间减产。

6月OPEC原油出口量为2,592万桶/日，较5月增加45万桶/日，较上年同期则大增190万桶/日。(完) (编译 王兴亚/徐文焰；审校 龚芳/杜明霞)