国际油市：油价跳涨，因加拿大至美国输油管线发生问题

路透新加坡11月22日 - 指标油价周三跳涨超过1%，加拿大经管线输往美国的原油数量持续减少，加剧美国原油库存跌势，此外，对石油输出国组织(OPEC)等产油国延长减产的预期，亦提供支撑。

0734GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶57.83美元，较上日上涨1美元或1.8%。

布兰特原油期货报63.20美元，上涨0.63美元，或1%。

交易商称，油价此番上涨归因于加拿大对美国供应规模的下降。

TransCanada Corp称，将在11月底之前把Keystone原油管线输油量减少至少85%。该管线连接阿尔伯塔油砂区与美国炼油厂。

交易员表示，美国石油协会(API)周二发布的报告也为油价提供了一些支持。API报告显示，截至11月17日止的一周，美国原油库存下降640万桶。

最新官方美国产油量和库存数据定于周三发布。

北美之外，市场则一直受到OPEC所牵头减产努力的支撑。

减产协议将于3月份到期，但OPEC将于11月30日在维也纳会晤，商讨减产政策前景。

摩根大通在周二晚发布的2018年大宗商品展望报告中称，“在OPEC-非OPEC产油国延长实施减产的支持下，2018年油市将是平衡的”。但该行补充说，没有延长减产的话，“市场将处于过剩状态”。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 孙茉莉)