国际油市：油价跳涨，归因美国或恢复对伊朗制裁及伊拉克冲突的担忧

路透新加坡10月16日 - 油市周一上涨，受到对于美国可能重新制裁伊朗以及伊拉克冲突等政治担忧影响，而美国活跃钻机数下降也支撑该国油价。

0556 GMT，布兰特原油期货报每桶57.81美元，较前一交易日涨0.64美元或1.1%。

对美国重新制裁伊朗的担忧推高油价。

美国总统特朗普周五拒绝确认伊朗遵守2015年核协议，即便国际观察员予以确认。

根据美国法律，总统须每90天向国会确认伊朗在遵守核协议，之前特朗普已两次勉强予以确认。美国国会将有60天时间来决定是否重新对伊朗施加经济制裁。

在前一轮对伊制裁期间，全球市场约有100万桶/日的原油供应被切断。虽然分析师称预计重新制裁不会造成这么大的影响，特别是美国可能单独行动，但他们警告称如果制裁将扰乱市场。

市场还对伊拉克的局势稳定感到担忧。伊拉克是继沙特之后的石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。

伊拉克国有电视台表示，周一清晨伊拉克政府部队掌控了基尔库克“大多数地区”，包括基尔库克西方的多座油田，但库尔德斯坦地区政府(KRG)驳斥这些主张。

美国活跃钻井数量减少，令美国原油受到进一步的支持。

美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.44美元或0.9%至每桶51.89美元。

油服企业贝克休斯周五公布，10月13日止当周，美国活跃钻机数减少五座，总数降至743座，为6月初以来最低。(完) (编译 刘秀红/侯雪苹；审校)