国际油市：油价连续第二日下跌，受供应过剩担忧拖累

路透东京10月3日 - 油价周二小跌，为连续第二日下滑，并进一步流失第三季反弹积聚的动能，原因是有迹象显示全球原油供应过剩情况可能不会像多头希望的那样快速消除。

0117 GMT，美国原油期货跌0.15美元或0.3%，报每桶50.43美元，上日则收跌1.09美元或2.1%。

美国原油期货第三季上涨12%左右，为2016年第二季以来录得的最大季度涨幅，但目前已从周四触及的六个月高点滑落近5%。

布兰特原油下滑0.18美元或0.3%，报每桶55.94美元。该合约上日跌0.67美元或1.2%。

布兰特原油第三季涨幅约为20%，为2004年以来第三季最大涨幅，上周一度高见59.49美元。该合约现较这一高位下跌约6%。

伊拉克周一称，9月南部油田出口略微增长。路透稍早一份调查也显示，石油输出国组织(OPEC)整体提高产出。

有迹象显示，长达三年的库存过剩局面得到缓解，受助于OPEC牵头的主要产油国的减产协议，最近这也推高油价。

但中东石油生产国担心，油价上涨会激发美国页岩油生产商增产，从而再次推低油价。OPEC主要产油国认为，价格升至每桶60美元之上，会鼓励生产太多的页岩油。

不过一个利多迹象就是，利比亚国家石油公司周一宣布，该国最大油田Sharara付运遭到不可抗力。(完) (编译 侯雪萍/李爽 审校 王丽鑫/陈宗琦)