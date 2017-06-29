国际油市：油价连续第六日上涨，受美国原油产量下降支撑

路透新加坡6月29日 - 原油期货周四连续第六日上涨，因美国原油产量下降，支撑因全球供应过剩而承压的油市。

0003 GMT，美国原油期货涨0.07美元或0.2%，至每桶44.81美元；指标布兰特原油期货涨0.08美元或0.2%，至每桶47.39美元。

美国原油期货一度升至每桶44.90美元，与周三高点齐平，这也是6月19日以来最高水准。

美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存增加11.8万桶，产量下降10万桶/日至930万桶/日，这是自2016年7月以来最大周度产量降幅。

美国汽油库存减少，也给油市提供额外支撑。

“数据显示美国(汽油)库存再次大幅下降，也支撑了油价，”澳新银行(ANZ)在报告中称。

“汽油库存减少89.4万桶。这表明美国夏季驾车高峰季开局不振后，需求正开始回升。”

EIA公布库存报告后，原油期货上扬，尽管数据显示库存增加；路透调查分析师原本预期减少260万桶。

全球最大的独立原油贸易商维多公司执行长Ian Taylor表示，布兰特原油未来数季将保持在40-55美元区间，因美国增产令全球市场恢复平衡的速度放慢。(完) (编译 汪红英/王兴亚；审校 龚芳/李婷仪)