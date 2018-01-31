国际油市：油价连跌第三天，美国库存增加打压市场

路透东京1月31日 - 油价周三连续第三日下跌。美国石油协会(API)数据显示上周原油库存增幅大于预期，同时其他大宗商品、股票和债券下跌也加剧了空头基调。

0735GMT，指标布兰特原油期货跌0.22美元或约0.3%，报每桶68.80美元，稍早跌至近两周低位。

西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.31美元或0.5%，至每桶64.19美元，之前跌至逾一周低点。

美国原油周二下跌1.6%收于每桶64.50美元，跌幅远大于布兰特原油的0.6%。

WTI和布兰特原油价格仍有望录得连续第五个月线涨幅。

“钻机数量只会继续增加，”Freight Services International驻迪拜燃油经纪商Matt Stanley称。

美国石油协会(API)周二稍晚公布报告显示，上周原油库存增加320万桶，给油市带来利空氛围。

美国能源资料协会(EIA)周三的数据料显示，库存11周以来首见增长。接受路透调查的分析师平均预计原油库存增加10万桶。数据定于1530GMT公布。

“越来越多围绕美国产油量增长的担忧继续令油价承压，”Sun Global Investments执行长Mihir Kapadia称，“过去几年来，美国产油商在全球石油市场行业中的进军成果颇丰。”(完) (编译 艾茂林/刘秀红；审校 于春红)