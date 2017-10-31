国际油市：油价迫近两年高位，分析师预期将有更多美国原油出口

* 10月布兰特原油升6%，美国原油涨5%

* 布兰特/美国原油价差走宽，鼓励出口

* 伊拉克南部原油日出口量上升至345万桶

* OPEC牵头的减产协议预期将延长到2018年3月以后

路透纽约10月31日 - 油价周二再次收高，录得逾5%的月线涨幅，但分析师称，推动布兰特原油升至两年最高水准的利多人气，可能鼓励美国生产商出口更多原油。

布兰特原油收高0.47美元，或0.7%，报每桶61.37美元，接近本周稍早触及的2015年7月来最高水准，且较6月触及的年内低位高出约37%。

美国原油收涨0.23美元，或0.4%，报每桶54.38美元，仍接近2月来最高水准，且迫近逾两年最高。

交易商和经纪表示，投资者在调整头寸，此前油价在10月上涨约5%。

10月，布兰特原油升6.7%，美国原油可望上涨5%。美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R走宽至近7美元，这对出口商来说，出口美国原油具吸引力。

“巨大的价差，为地区间套利开启大门，推动近几周美国原油出口急升，”BMI Research在报告中说。

美国原油日出口量跳升至接近200万桶，原油日产量自2016年中上升近13%，至950万桶。

市场观察家关注美国石油协会(API)将在周二美东时间下午4时30分公布上周原油库存数据，美国政府将在周三美东时间上午10时30分公布库存报告。

受访的六位分析师的平均预期是，截止10月27日该周，美国原油库存减少260万桶。

但分析师称，库存量仍然高企。

伊拉克将增加南部港口原油日出口量2.2万桶，至345万桶，以填补北部Kirkuk油田供应受扰的影响，这也令油价承压，交易商说。

路透调查显示，10月石油输出国组织(OPEC)限产协议履行率为92%，高于9月的86%，因沙特继续产量低于其OPEC限产目标，委内瑞拉产量进一步下降。

路透调查结果，10月OPEC原油日产量较9月水平下降8万桶，因伊拉克北部出口下降和其他产油国继续执行减产协议。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)