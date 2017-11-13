国际油市：油市交投谨慎，中东局势依然紧张而美国钻探活动增加

路透新加坡11月13日 - 石油市场周一交投谨慎，因中东地区局势依然紧张，而此前美国活跃钻机数增加则表明当地生产商准备增产。

0614 GMT时，布兰特原油期货较上日收盘价上涨0.03美元至每桶63.55美元。美国原油则涨0.05美元至每桶56.79美元。

交易商称，油价大致受到良好支撑，因石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产行动，使得供应过剩程度明显减轻。

“2017年，OECD石油库存高出五年期均值的幅度已跌逾50%，当前库存约在1.6亿桶。如果目前趋势继续下去，库存有望在2018年某个时点回归至五年均值水平，”咨询公司Timera Energy周一表示，并称强劲需求也帮助削减了过剩规模。

交易商表示，中东紧张情势使得供应中断的可能性升高。

但交易商在押注油价进一步上涨方面态度谨慎，尤其是因为美国钻探活动增加。

能源服务公司贝克休斯公布，截至11月10日当周，美国能源企业增加九座活跃钻机，令活跃钻机总数达到738座，且创6月来最大增幅。

美国原油生产商已经将产量C-OUT-T-EIA较2016年中期提高逾14%，达到创纪录的962万桶/日。

布兰特油价在11月触及2015年以来最高水准，推动技术面相对强弱指标(RSI)超过70，暗示市场处于超买水平。(完) (编译 王兴亚/刘秀红；审校 张明钧/孙茉莉)