国际油市：活跃钻机数增加令美国原油下跌，布兰特原油持平

路透新加坡11月27日 - 美国油价周一下跌，从两年高点回落，受美国石油产量增加前景拖累。不过，市场预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动可望延长，这令布兰特原油获得些许支撑。

0608GMT时，美国原油期货报每桶58.72美元，较上日结算价下跌0.23美元或0.4%。

布兰特原油期货报每桶63.85美元，与上日收盘价基本持平。

交易员称，美国原油产量自2016年中以来已增加15%至966万桶/日，与产油大国俄罗斯和沙特的产量相差不远，且活跃钻机数增加意味着产量将进一步上升。

上周美国活跃钻机数增加，月度活跃钻机数升至747台，为7月以来首度增加，因油价攀升吸引厂商进行开采。

上周五WTI升至2015年高位每桶59.05美元，部分原因是加拿大向美国运送石油的Keystone输油管道关闭。

国际原油市场上，布兰特原油要高于WTI原油，因石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等产油国自1月以来执行联合减产行动。

减产协议将于2018年3月到期，但OPEC将于11月30日开会讨论政策。

“我们预计11月30日会决定延长减产协议6-9个月，但延长的期限相比于配额水平不太重要...11月30日各个成员国不太可能给出2018年明确的产出水平，”巴克莱周一表示。

俄罗斯周五称，准备支持延长产油国减产协议，不过尚未表态应该延长多久。

交易商称，俄罗斯对减产承诺的不确定性，以及美国产量上升，意味着原油价格进一步升势受抑。(完) (编译 汪红英/王洋; 审校 高琦/刘秀红)