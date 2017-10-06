国际油市：盘初弥漫谨慎气氛，因新的热带风暴逼近墨西哥湾

路透新加坡10月6日 - 油市周五在亚洲盘初气氛谨慎，交易商关注正向墨西哥湾逼近的热带风暴，而且中国市场仍因十一长假而休市。

但石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动可能延长的前景，则协助支撑油价。

0016GMT时，西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.06美元，至每桶50.73美元。

布兰特原油期货跌0.06美元报每桶56.94美元。

周五油市活动低迷，因中国仍处于黄金周假期，且交易员在关注热带风暴Nate。这场风暴有可能影响墨西哥湾的石油业。

石油公司BP和雪佛龙(Chevron)正关闭所有墨西哥湾平台的生产工作，皇家荷兰/壳牌石油集团和Anadarko Petroleum暂停了墨西哥湾的部分生产和钻探活动。埃克森美孚、挪威国家石油公司和其他油企员工已撤离工作平台。

尽管如此，油价距离上日收盘水准仍不远。

沙特阿拉伯国王萨勒曼与俄罗斯总统普京周四会晤并讨论了石油政策等。沙特阿拉伯没有对延长OPEC、俄罗斯和其他产油国的减产协议作出坚定承诺，对于俄罗斯将减产协议延长至2018年底的提议，沙特表示将“灵活”对待。

“此次访问表明，如果原油库存仍居高不下，当前减产协议有可能延长，”澳新银行表示。(完) (编译 龚芳/李爽 审校 徐文焰)