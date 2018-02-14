国际油市：美元疲弱及经济增长支撑油价持稳，但供应仍然过剩

路透新加坡2月14日 - 油价周三持稳，受经济稳健增长以及美元疲软可能刺激能源需求的预期支撑。

不过，由于有迹象显示供应仍然过剩，油价远低于最近所及高点。供应过剩的迹象包括美国原油库存上升以及全球实货石油流动充足。

0624 GMT，美国原油期货(WTI)报每桶59.17美元，较上日结算价下跌0.02美元。2月初美国原油曾突破65美元。

布兰特原油期货报每桶62.81美元，较上日收盘价涨0.09美元。该合约本月稍早升穿70美元。

交易员称，美元持续疲软以及经济增长稳健支撑油价。

“尽管我们仍认为今年经济基本面将强劲...但投资者不应忽视已经显现的警示迹象，”投资银行RBC Capital Markets在给客户的报告中称。

“实货市场出现大量供应过剩，”这家加拿大的银行称。

“实货市场转弱的背景...是近期油价疲软的重要因素，”该行称。

美国石油协会(API)周二公布，2月9日止当周，美国原油库存增加390万桶至4.224亿桶。

这很大程度是因为美国原油生产激增，自2016年中以来已经跳增超过20%至超过1,000万桶/日，超越大型出口国沙特，逼近全球最大产油国--俄罗斯水准。

国际能源署(IEA)周二称，2018年石油需求将增加140万桶/日，但补充称产出增速可能超过需求增速。(完) (编译 李春喜/张明钧; 审校 张涛/于春红)