国际油市：美国中西部炼厂增产，减少区域对墨西哥湾沿岸的依赖

路透纽约10月23日 - 从俄亥俄州到明尼苏达州的美国炼厂，都在利用来自加拿大西部与北达科他州油田的低价原油，帮助其所属的区域打破长久以来依赖墨西哥海湾沿岸燃料的局面，同时改写石油交易的版图。

从2000年代初期，由墨西哥湾沿岸进入美国中心地带的燃料流动量业已减半，因来自加拿大与北达科他州的原油已推动美国中西部炼油活动达到纪录高位。2016年中西部的炼油产能上升至390万桶/日，创下年加工量的纪录高点。

马拉松原油(Marathon Petroleum)、Phillips 66, BP PLC及赫斯基能源(Husky Energy)等中西部炼厂，已投资数以十亿计美元，兴建能将加拿大原油转变为汽油与柴油的新装置。达科他州输油管(Dakota Access Pipeline)与其他渠道，已协助引入北达科他州页岩油。

“十年前，我们的油品产量短缺100万桶/日，需仰赖墨西哥湾沿岸供应。如日，北美大陆中部油品产量已相当丰沛，”马拉松原油执行长Gary Heminger最近在该公司位于俄亥俄州的总部接受路透专访时表示。

不过分析师警告，美国汽油需求变弱，将对中西部炼厂的产品销售构成挑战。中西部位居内陆，难以将油品卖到新市场，尤其是同业竞争对手也都固守自家地盘。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)