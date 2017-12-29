国际油市：美国原油价格升至2015年中以来最高，因产出意外下降

路透新加坡12月29日 - 在今年最后一个交易日，美国原油触及2015年中以来最高点，因美国产量意外下降及商业库存减少刺激买盘。

国际市场上，布兰特原油期货也上扬，受助于石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产。

0210 GMT，美国原油期货上涨0.33美元或0.5%至每桶60.16美元。这波涨势推动美国原油价格在2017年最后一个交易日触及2015年6月以来最高点。

布兰特原油期货涨0.33美元或0.5%，报每桶66.49美元。布兰特原油本周早些时候一度升越67美元，为2015年5月以来首见。

美国石油产量意外下降，刺激油价上涨。美国能源资料协会(EIA)周四发布的数据显示，上周美国石油产量C-OUT-T-EIA从之前一周的978.9万桶/日降至975.4万桶/日。

美国商业原油库存减少，进一步提振美国原油期货。根据EIA数据，12月22日止当周，美国原油库存减少460万桶至4.319亿桶。

布兰特原油则受石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯牵头持续一年的减产提振。减产始于1月，并会持续到2018年底。

利比亚和北海油管中断，也对油价构成支持。不过，这些中断到1月初料将得到解决。(完) (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 张涛)