国际油市：美国原油价格四日来首涨，上日触及两周低位

路透东京3月2日 - 美国原油价格周五上涨，结束此前三日跌势，在本周大跌后稍事喘息。本周大跌抹去了近期因寄望全球供应过剩即将结束出现的涨势。

0056 GMT，美国原油期货上升0.25美元或0.4%，至每桶61.24美元。该合约周四跌1.1%，盘中触及两周低位60.18美元。

布兰特原油期货尚未有交易。周四结算价下跌1.4%，报63.83美元；日低亦创两周低点。

WTI周线料跌3.6%，为三周以来首次录得周线跌幅，回吐近几周来的多数涨幅。美国原油期货合约交割地库欣的库存下降，提振市场人气，带动油价在近几周上涨。

“尽管库欣库存继续减少，自2014年末以来首次跌破3,000万桶，但美国石油库存整体增长，盖住了这一好消息，”Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada在报告中称。

美国能源资料协会(EIA)本周称，俄克拉荷马州库欣的库存继续减少，减少幅度为120万桶，为连续第10周减少。

但在2月23日止当周，美国整体原油库存增加300万桶，超过预期的增加210万桶，尽管炼厂增加了产出。

两名行业消息人士称，石油输出国组织(OPEC)周一将与美国页岩企业在休斯顿举行餐会。这是该组织就如何以最佳方式减少全球石油供应过剩进行范围扩大的磋商的最新迹象。

Fawad称，市场一直在忽略”OPEC及非OPEC国家良好的减产执行情况”。

周三的一项路透调查显示，2月OPEC产量降至10个月低位。(完) (编译 杜明霞/侯雪苹；审校 张若琪/戴素萍)