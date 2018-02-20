国际油市：美国原油价格因加拿大供应下降而上涨，布兰特油价走软

路透新加坡2月20日 - 油市周二涨跌不一。美国原油价格上涨，因来自加拿大的供应减少；但国际布兰特原油价格走软。

0153GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶62.16美元，较上日结算价涨0.48美元，或0.8%。

交易员称，WTI价格上涨是加拿大Keystone输油管道输油量下降所致。该管道因出现泄漏，自去年年底以来输油量一直低于输送能力，导致加拿大对美国供应减少。

布兰特原油回落，因亚洲股市回落且美元上扬。

布兰特原油报每桶65.23美元，较上日收盘价跌0.44美元或0.7%。

尽管如此，石油输出国组织(OPEC)减产仍给油市带来有力支撑。

OPEC秘书长巴尔金都周一表示，该组织1月减产协议的执行率为133%；去年为107%。

巴尔金都补充称，2018年全球石油需求估计增长160万桶/日。

“OPEC和俄罗斯继续支持今年年底到期的减产协议。而且他们向市场保证，一旦减产协议到期，产量增加将有序进行，”澳洲Rivkin Securities投资分析师William O‘Loughlin表示。

但美国产量激增有可能削弱OPEC的减产效果。

上周，美国活跃钻机数量连续第四周增加，达到798座，表明美国原油产量可能进一步增加。目前美国原油日产量达到创记录的1,027万桶。(完) (编译 王颖/李爽 审校 张涛)