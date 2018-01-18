国际油市：美国原油库存下降推动油价小升，但供应仍充足

路透新加坡1月18日 - 油价周四小升，因数据显示美国原油库存下降，但油价仍低于最近触及的三年高位，因燃料供应仍充足，且炼厂削减运营。

0103GMT，布兰特原油报每桶69.48美元，较上日收盘涨0.1美元或0.1%。周一该合约触及2014年12月以来高点70.37美元。

美国原油报每桶64.15美元，涨0.18美元或0.3%。美国原油周二亦创2014年12月以来高位每桶64.89美元。

石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯牵头的减产行动，2018年全年料持续进行。

“油价...在原油库存明显减少的支撑下大涨，部分归因于OPEC与俄罗斯的减产，”期货经纪商Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示。

美国石油协会(API)周三称，截至1月12日该周，美国原油库存减少510万桶，至4.115亿桶。

尽管如此，许多分析师仍警告称，近期油价涨势可能即将结束。自12月初以来，油价已上扬约14%。

“我们认为目前油价上档有限...未来几个月美国油企将会增产...下个月美国页岩油产量将可观地增加11.1万桶/日至1,000万桶/日...到明年底将增加至1,100万桶/日左右。这将使得美国产量与沙特及俄罗斯产量相去无几，”Razaqzada表示。

此外，API数据也显示油品市场供应充裕，这可能意味着未来原油需求将下滑。(完) (编译 李爽/陈宗琦；审校 王丽鑫/徐文焰)