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国际油市：美国原油期货触及两年新高，受益于加美重要输油管道关闭
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2017年11月24日 / 凌晨1点18分 / 2 天前

国际油市：美国原油期货触及两年新高，受益于加美重要输油管道关闭

1 分钟阅读

路透新加坡11月24日 - 美国原油期货周五触及两年新高，因加拿大至美国的一条主要输油管道关闭，令北美市场供应收紧。

因周四适逢美国感恩节假期，周五交投料将十分清淡。

0100GMT，美国原油期货报每桶58.37美元，较昨日收盘上涨0.35美元，或0.6%；盘中稍早高见58.58美元，为2015年7月1日以来最高。

布兰特原油期货跌0.20美元或0.3%，报63.35美元。

交易员表示，上周漏油事故后Keystone每日输送量为59万桶的管线关闭，帮助推高美国原油价格，因俄克拉荷马州库欣储油中心的库存量下降。

全球石油市场呈现收紧，因石油输出国组织(OPEC)以及俄罗斯等一批其它产油国实施减产。减产协议将于2018年3月到期，不过OPEC将在11月30日开会讨论这项政策，预计届时会延长减产。

“OPEC会议的日程已经出来，只有三小时的时间，这暗示整体上已经统一认识，开会只是例行程序，同意按沙特所希望的将减产延长九个月，”期货经纪公司AxiTrader首席市场分析师Greg McKenna说。

整体而言，分析师认为市场基本面是平衡的，这支撑了油价。(完) (编译 许娜/郑茵 审校 龚芳/徐文焰)

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