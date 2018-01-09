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国际油市：美国原油触及2015年以来最高位，但对升势的疑虑浮现
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January 9, 2018 / 1:42 AM / 2 days ago

国际油市：美国原油触及2015年以来最高位，但对升势的疑虑浮现

1 分钟阅读

路透新加坡1月9日 - 美国原油价格周二再次触及2015年以来最高，因在石油输出国组织(OPEC)带头减产及美国探钻活动下滑下，投机客押注油价将进一步上涨。

0123GMT，美国原油期货上涨0.40美元或0.65%至每桶62.13美元，盘初时创出2015年5月高位62.56美元。

除了是2015年高位外，周二高位还是美国原油期货2014年12月以来的最高水准，当时油价自此开始走弱。

布兰特原油期货报每桶68.12美元，较上日收盘价涨0.34美元或0.5%。布兰特原油期货上周曾触及68.27美元，创下2015年5月以来的最高水平。

交易员称，石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯牵头减产一年后，出现了油市趋紧的看法，投机资金因此纷纷流入原油期货，这是驱动油价上涨的主要原因。

“根据交易所数据，投机客继续增加ICE布兰特原油净多仓，投机客的仓位增加了4,175口，他们的净多仓达到纪录高位565,459口，”ING在报告中称。

交易员称，美国活跃钻机数略微下降，对美国原油构成支持。

根据油服公司贝克休斯(Baker Hughes)，至1月5日的一周，美国活跃钻机数减少5座至742座。(完) (编译 戴素萍/侯雪苹；审校 李婷仪/陈宗琦)

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