国际油市：美国库存下降提振油价升至近三年高位，但对涨势的担忧持续

* 布兰特和美国原油处于数年高位

* EIA报告上周美国原油库存减少490万桶

* 上周美国产量下降，支撑油市多头

* 分析师警告市场过热

路透纽约1月10日 - 原油价格周三跳涨，结算价接近三年高位，此前美国政府数据显示，尽管成品油库存增加，但上周美国原油库存和产量都下降。

美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存减少490万桶，超过市场预估的减少390万桶，但汽油和馏分油库存增幅超过预期，抵销了原油库存下降的影响。

数据显示上周美国原油产量骤降，温和提振油市。分析师称，美国各地遭遇极端寒冷天气侵袭，可能是导致原油产量下降的原因。

美国原油期货上涨0.61美元，或1%，结算价报每桶63.57美元，这是2014年12月来最高结算价，稍早触及2014年12月9日来最高63.67美元。

布兰特原油期货涨0.38美元，结算在每桶69.20美元，盘中触及2015年5月来最高69.37美元。

油市在过去数周表现强劲，美国原油期货处于2014年底来首见的水平，布兰特原油类似的里程碑相差不到1美元。

包括股市在内的全球外围市场上涨，也刺激对原油期货的投资。此外，美元全线遭到抛售，因报导称中国准备放缓或停止购买美国公债。通常美元下跌提振以美元计价的原油。

油价上涨，引发了一些对市场过热的担忧，尤其是在美国产量预期会上升至纪录新高的情况下。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)