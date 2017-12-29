国际油市：美国油价触及2015年中期以来最高，因美国石油产量意外下降

路透新加坡12月29日 - 美国油价周五触及2015年中期以来最高水平，因美国石油产量意外下降且商业原油库存减少引发了买盘。今天是今年最后一个交易日。

布兰特原油期货亦上涨，因石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯持续减产，且中国需求旺盛。

0504GMT时，美国原油期货报每桶60.30美元，此为2015年6月以来最高水准，较上日收盘涨0.46美元，或0.8%。

布兰特原油期货涨0.45美元或0.7%，报每桶66.61美元。布兰特原油本周早些时候一度升越67美元，为2015年5月以来首见。

布兰特和美国原油自年初至今分别上涨17%和12%，不过从年中开始的涨势更加强劲，涨幅接近50%。

美国石油产量意外下降，刺激美国原油周五上涨。美国能源资料协会(EIA)周四发布的数据显示，上周美国石油产量C-OUT-T-EIA从之前一周的978.9万桶/日降至975.4万桶/日。

美国商业原油库存减少，进一步提振美国原油期货。根据EIA数据，12月22日止当周，美国原油库存减少460万桶至4.319亿桶。

中国公布2018年首批进口许可，44家企业的原油进口配额共计1.2132亿吨。基于预期配额总量，中国2018年原油进口料再创纪录高位。

供应方面，布兰特原油受到石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯牵头的减产举动的提振。减产始于去年1月，并会持续到2018年底。

利比亚和北海油管中断，也对油价构成支持。不过，这些中断到1月初料将得到解决。(完) (编译/审校 于春红/王兴亚/王颖)