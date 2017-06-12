国际油市：美国活跃钻机数连续第21周增加--贝克休斯

路透6月9日 - 美国能源企业以创纪录的连续第21周增加活跃钻机数，延续长达一年的钻探复苏态势，生产商因预期未来几个月油价将上涨而增加支出。 能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes) 周五称，截至6月9日的一周，美国活跃钻机数RIG-OL-USA-BHI 增加8座，总数达到741座，创2015年4月以来最高。 这比上年同期高出一倍还多，当时仅为328座。 随着过去两个月油价下滑，美国活跃钻机数增幅放缓，过去四周平均每周仅增加7座。 美国投资银行Piper Jaffray旗下专注能源的投行部门Simmons & Co 的分析师本周预计，2017年油气活跃钻机总数料平均为878座，2018年料 为1,092座，2019年为1,203座。大多数油井同时出产石油和天然气。 2017年至今的活跃钻机数平均为803座，2016年和2015年分别为509和 978座。如果Simmons的预测准确，2019年的预估数量将是2014年以来最高 ，当年的活跃钻机数为1,862。根据贝克休斯，活跃钻机数在2012年达到 峰值，为1,919座。 美国金融服务公司Cowen & Co的分析师在本周的报告中称，资本支出 追踪数据显示，60家勘探和生产公司计划2017年较上年平均增加支出51% 。 Cowen表示，根据追踪的64家勘探和生产公司，2016年的支出估计减 少48%，2015年减少34%。 美国活跃钻机数图表： here (完) (编译 杜明霞/王兴亚；审校 张荻/龚芳)