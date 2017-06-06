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国际油市：航煤现货价差持稳，但可能受到印度供应的打压
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2017年6月6日 / 上午11点26分 / 2 个月前

国际油市：航煤现货价差持稳，但可能受到印度供应的打压

路透新闻部

1 分钟阅读

路透新加坡6月6日 - 亚洲航煤现货价差周二仍持稳，但交易商称，来自印度的现货供应有可能令其承压。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)已标购4万吨航煤，7月10-12日从新芒格洛尔港装船，招标截至6月12日，投标有效期截止到6月13日。

贸易商称，MRPL上次所售6月21-23日装船的一批航煤船货较新加坡报价每桶贴水1.15美元。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)寻求3.8万至4万吨含硫量40ppm的柴油，7月10-12日交付至JNPT和Kandla，招标截至6月8日，投标有效期截止到6月9日。

贸易商称，印度石油公司从联合石化处购买的6月中旬交付至同样港口的柴油，价格为对自有公式每桶升水3美元。

台湾中油可能已招标购买至多48万桶含硫量0.25%的柴油，6月中旬至7月装船，不过买家及价位细节尚不得而知。

阿联酋禁止卡塔尔船只使用该地区的主要加油港口，迫使该国船只驶向更远的地方加油或者支付更高的价格，这可能导致卡塔尔能源与大宗商品出口成本上涨。

新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，两笔航煤交易。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)

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