国际油市：贸易商聚焦于明年柴油和航煤定期供给合约谈判

路透新加坡11月20日 - 贸易消息人士称，中东、非洲和亚洲的各家贸易商周一都在专注于完成柴油和航煤的定期供给谈判，与此同时来自泰国和印度的更多现货供给抵消了来自斯里兰卡和坦桑尼亚的需求。

贸易商表示，科威特石油公司(Kuwait Petroleum Corp)已经同意明年以每桶较中东含硫500ppm柴油报价升水0.65美元的价格，供应该品级柴油。这比2017年的定期供给升水高出了0.05美元。

贸易商还表示，该公司还签署了2018年航煤定期供给合约，以每桶较中东航煤报价升水0.70美元的价格，供应明年的航煤。而今年的定期合约为每桶升水0.90-0.95美元。

数家贸易商称，埃塞尔比亚石油供给公司(Ethiopian Petroleum Supply Enterprise)的一项进口采购招标中，托克给出了最低报价并可能中标此项目。埃塞尔比亚石油供给公司计划在2018年进口最多185万吨柴油和汽油。

这家公司正在求购明年1-12月交付的120-150万吨500pppm柴油以及28-35万吨92号汽油。

贸易商称，托克对柴油的报价为每桶较中东500ppm柴油报价升水3.69美元，报价最低。其它两家参与竞标的公司是中石油和维多。

一位知情人士称，台塑石化处在敲定2018年柴油、航煤定期供给合约的最后阶段。

新加坡现货市场上有两笔柴油和一笔航煤交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)