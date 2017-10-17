国际油市：风险溢价回归支撑油价，因伊拉克冲突及美国伊朗关系紧张

路透新加坡10月17日 - 周二油市再次出现风险溢价，提振全球指标油价，因伊拉克冲突升级威胁供应，且美国和伊朗关系也出现紧张迹象。

此前石油输出国组织(OPEC)牵头的减产支撑油价，但美国产出上升限制涨幅，油价几个月来一直保持区间波动。本月油价上扬，因需求似乎比近几个月更加旺盛，尤其是中国。

尽管周二稍早出现一些获利了结，但0511GMT时布兰特原油期货仍然较上周五结算价上涨2.5%，报每桶57.82美元，较年中水平上扬近三分之一。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶51.78美元，较上日结算价小跌，但仍较上周五上升约2%，而且较6月中旬水准高出近四分之一。

伊拉克政府军周一夺取了库尔德人掌控的石油重镇基尔库克，对库尔德独立公投作出回应。还有报导称，出于安全考量，库尔德一度关闭了Bai Hassan和Avana大型油田的35万桶/日产量。这些都推动油价上涨。

伊拉克战事升级让市场惴惴不安。与此同时，美国和伊朗紧张关系升温，上周五特朗普总统拒绝核证伊朗执行了核协议，美国国会将有60天时间来决定是否重新对伊朗施加制裁。

在上轮对伊朗的制裁期间，全球市场减少的石油大约为100万桶/日。

“如果施加(新的制裁)，我们预计会有数十万桶计的伊朗出口立即面临危险，”高盛称。

鉴于石油输出国组织(OPEC)牵头的产油国继续削减供应，使得油市进一步收紧，分析师上调今年余下时间和2018年油价预估。

由于市场趋紧且风险加剧，美银美林称其上调对油价的预估。

“我们预计本季布兰特原油平均价格为54美元，2018年上半年为52.50美元，之前预估分别为50美元和49.50美元，我们还将本季美国原油平均价格预估调整为49美元，此前预估为47美元。”(完) (编译 张若琪/侯雪苹；审校 孙茉莉/许娜)