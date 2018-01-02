国际油市：2017年美国活跃钻机数同比增长逾40%--贝克休斯

路透12月29日 - 美国活跃钻机数到2017年底时同比增长42%左右，原因是面对原油价格复苏，能源企业增加支出。

通用电气(奇异,GE)旗下的贝克休斯(Baker Hughes)周五称， 12月29日止当周，活跃钻机数连续第二周持稳在747座。这较2016年底时的525座增加222座。

11月活跃钻机数增加10座，12月则持平。第三季活跃钻机数减少6座，第四季减少3座。

2017年，美国原油期货均价为每桶51美元左右，轻松超越了上年43.47美元的均价。

展望未来，2018年美国原油期货均价料在59美元左右，2019年料为56美元。

在看好未来几年油价上涨的情况下，美国金融服务企业Cowen & Co表示，在他们追踪的约65家采勘及生产商当中有21家已经提供2018年资本支出指引，显示计划支出较2017年增加13%。

在美国拥有钻机的Cowen预计，2018年钻机数量将缓步下滑。

12月29日时有929座活跃油气钻机，较2016年底的658座增加41%。

2017年在运作中的钻机数平均为876座，2016年及2015年分别为509座及978座。钻机多半同时生产石油及天然气。(完) (编译 侯雪苹/龚芳; 审校 王兴亚/杜明霞)