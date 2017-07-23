基金产业：主动型基金资金流入量创两年半最高，牛熊指标上升--美银美林

路透伦敦7月21日 - 美银美林(BAML)策略师周五发现，主动型基金经理本周乐见追踪指数的被动型基金近期不停歇的涨势略有消退，流入主动型基金的资金规模为两年半来最大。

EPFR追踪的美银美林投资者资金流动周报显示，约有35亿美元流入共同基金，同时投资者向上市交易基金(ETF)投资64亿美元，两数之合创下股票基金五周来最大的资金流入规模，因风险偏好普遍上升。

只做多基金管理的资产年初以来下跌1.2%，而ETF管理的资产规模同期为增加9.7%。

随着欧洲企业财报季的开始，该地区股票吸引的资金流入量为10周最高，达30亿美元，而美国股票相对不太受欢迎，连续第五周资金流出。

过去三个月约240亿美元流出美国这一全球最大股市，同时190亿美元流入欧洲股市，200亿美元流入新兴市场股市；由于新兴市场利率及获利前景更诱人，且估值较美国股票更低，因此受到投资者的欢迎。

与此同时债市连续第18周录得资金流入，高收益债券创下三个月来最大规模资金流入量，因投资者寻求高收益。

投资级债券基金连续第30个月录得资金流入，流入75亿美元，同时18亿美元流入高收益债券市场，新兴市场债券基金连续第25周实现资金流入。

策略师称，这周全球股市触及纪录新高，美银美林衡量风险人气的“牛熊指标”从7.0升至7.4，接近“极度偏多”水平，距卖出信号不远。

但随着预测股市回调的声浪加剧，策略师建议投资者再坚持久一点。

“坚持做多风险资产，直到风险人气指标达到8.0的水准，”他们补充称。(完) (编译 于春红; 审校 白云)