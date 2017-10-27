基金产业：市场波动未吓跑投资者，资金仍流入美国股债基金--理柏

路透纽约10月26日 - 据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布，即便股市和债市波动，投资者过去一周继续向股市和债市基金投资。

据理柏，10月25日止当周，美国股票基金流入47亿美元资金，应税债券基金流入37亿美元。

近几日随着企业公布第三季财报，以及外界猜测谁会担任美联储下任主席，加上华府围绕税改计划的讨论，美国公债收益率和美国股市波动率均上涨。

CBOE波动率指数本周盘中高见13.24，为9月初以来最高。美国指标10年期公债收益率从9月初的2.06%跃升至2.45%。

股市和债市走势为交投淡静的市场带来了波动。但基金投资者继续向股市和应税债券基金投资。

理柏研究服务部主管Tom Roseen表示，许多散户投资者仍担心股市估值偏高，并保持在高收益债券基金的投资。

但他说，股市投资者正看到，企业获利强劲为今年迄今股市两位数的涨幅提供了合理根据。据汤森路透I/B/E/S，已经公布第三季财报的标普500指数成分股中，有近四分之三企业公布的获利超过分析师预期。该指数今年迄今涨16%，其中包括派息。

数据显示，投资美国股市的股票基金流入22亿美元，为8月以来最大流入规模。其中7.06亿美元主要投向金融领域投资基金。随着利率上升，银行和保险商获利料提高。

理柏称，侧重日本股票的基金吸引到3.65亿美元资金流入，为6月以来最大流入规模。日本首相安倍晋三领导的执政联盟在周日的选举中大胜。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)