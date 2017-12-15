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基金产业：投资者最近一周美国股票基金赎回规模为近一年最大--理柏
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December 15, 2017 / 1:46 AM / 2 days ago

基金产业：投资者最近一周美国股票基金赎回规模为近一年最大--理柏

1 分钟阅读

路透纽约12月14日 - 汤森路透旗下基金研究机构理柏周四公布数据，投资者最近一周从美国注册股票型基金赎回162亿美元，为2016年12月以来最大单周赎回规模。

在截至周三的一周，应税债券基金和上市交易基金流出12亿美元，美国高收益垃圾债基金流出9.22亿美元。理柏称，美国货币市场基金流入逾300亿美元。美国公债基金当周也流入逾11.5亿美元。

理柏研究服务部门主管Tom Roseen指出，当周大盘股指基本都创下新高，其中道琼工业指数上扬1.84%，标普500指数升1.28%。

“但在假期季到来前，基金投资者似乎满足于在场外观望，把股票相关投资获利抽离，”Roseen说。

年内迄今，道琼工业指数和纳斯达克指数分别上扬24.4%和27.73%。

理柏数据显示，传统的股票基金(不包括ETF)投资者赎回193亿美元，为纪录第四大单周净流出规模，也是连续第38周净赎回。

Roseen称，国内股票基金(不包括ETF)流出逾185亿美元，为纪录最大单周赎回规模，为连续第50周净流出，平均回报为1.2%。Roseen还表示，其他非国内股票基金平均回报为1.31%，但当周净流出7.70亿美元，为连续第三周资金流出。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)

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