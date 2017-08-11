基金产业：最近一周美国股票基金的资金流出量创五周最高--理柏

路透纽约8月10日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏周四公布的数据显示，最近一周美国基金投资者减持股票并买入债券，因美国和朝鲜(北韩)间的武力威胁似乎动摇了投资者信心。

截至8月9日的七天内，美国股票基金流出资金28亿美元，为五周来最大资金流出量。

近310亿美元资金流入风险相对较低的货币市场基金，为2013年以来最高流入量。据理柏数据，约40亿美元流入应税和市政债券。

投资者采取避险措施是因为本周美国和朝鲜互相发出威胁。

“人们将资金撤出投资，”理柏资深研究分析师Pat Keon称。

“这更多是受地缘政治消息影响，而不是金融或经济面消息，”这超过了强劲的第二季企业获利、近期就业和薪资成长数据，以及来自美联储的支持。标准普尔500指数过去一周累计跌逾1.3%。

股票方面，投资者青睐海外股票，将15亿美元资金投入非国内股票基金，同时将43亿美元撤出国内股票基金。

债券方面，投资者看好投资级企业债券基金，而非回报率较低的避险美国公债基金。过去一周有6,900万美元流出美国公债资金，而有25亿美元流入投资级债券基金。

贵金属基金销售持续疲弱，，本周的资金流出为2.25亿美元。(完) (编译 于春红; 审校 张荻)