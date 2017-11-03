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基金产业：美国股票型基金资金10月资金流入额创5月以来最高--理柏
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2017年11月3日 / 凌晨3点26分 / 1 天前

基金产业：美国股票型基金资金10月资金流入额创5月以来最高--理柏

1 分钟阅读

    路透纽约11月2日 - 汤森路透旗下基金研究机构理柏周四公布数据显
示，投资人10月对股市态度转趋热络，当月净投入193亿美元至美国注册
股票型基金，这是5月以来此类型基金首次出现资金净流入，5月时的流入
金额为318亿美元。
    
    资金大规模流入之际，第三季企业财报看来已成为今年股市强劲上涨
的好理由，根据汤森路透I/B/E/S，估计第三季企业获利较上年同期增长7
.7%。包含股息在内，标准普尔500指数      今年上涨17%。
    
    在周三止的最新一周，货币市场基金则是流出213亿美元，因投资人
将资金投入股市。
    
    对于交易员在股市追高，部分投资人仍表示忧心。
    
    不过富国银行资产管理部门资深投资组合经理Garth Nisbet表示，经
济繁荣发展，股市还有一些上档空间。
    
    美国注册股票共同基金及上市交易基金(ETF)吸引36亿美元资金流入
，此为连续四周资金流入。理柏数据显示，国内股票型基金有22亿美元资
金流入，创8月以来最高。
    
    Nisbet指出，亚马逊        带动的科技股积极涨势可能即将面临拉
回，而美国薪资上涨恐将侵蚀企业获利。
    
    债券型基金今年以来多数时间都受到青睐，但受欢迎程度略微下降。
应税债券基金连续17周有资金流入，但最新一周只有6.78亿美元流入，而
今年以来平均每周流入金额为30亿美元。
    
    高收益债券基金有12亿美元资金流出，创今年8月以来最大流出规模
。美国公债基金流出8.87亿美元，为2016年8月以来最高流出额。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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