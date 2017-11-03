基金产业：美国股票型基金资金10月资金流入额创5月以来最高--理柏

路透纽约11月2日 - 汤森路透旗下基金研究机构理柏周四公布数据显 示，投资人10月对股市态度转趋热络，当月净投入193亿美元至美国注册 股票型基金，这是5月以来此类型基金首次出现资金净流入，5月时的流入 金额为318亿美元。 资金大规模流入之际，第三季企业财报看来已成为今年股市强劲上涨 的好理由，根据汤森路透I/B/E/S，估计第三季企业获利较上年同期增长7 .7%。包含股息在内，标准普尔500指数 今年上涨17%。 在周三止的最新一周，货币市场基金则是流出213亿美元，因投资人 将资金投入股市。 对于交易员在股市追高，部分投资人仍表示忧心。 不过富国银行资产管理部门资深投资组合经理Garth Nisbet表示，经 济繁荣发展，股市还有一些上档空间。 美国注册股票共同基金及上市交易基金(ETF)吸引36亿美元资金流入 ，此为连续四周资金流入。理柏数据显示，国内股票型基金有22亿美元资 金流入，创8月以来最高。 Nisbet指出，亚马逊 带动的科技股积极涨势可能即将面临拉 回，而美国薪资上涨恐将侵蚀企业获利。 债券型基金今年以来多数时间都受到青睐，但受欢迎程度略微下降。 应税债券基金连续17周有资金流入，但最新一周只有6.78亿美元流入，而 今年以来平均每周流入金额为30亿美元。 高收益债券基金有12亿美元资金流出，创今年8月以来最大流出规模 。美国公债基金流出8.87亿美元，为2016年8月以来最高流出额。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)