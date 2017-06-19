基金产业：美国股票基金上周资金流入创历来第二大规模--美银美林

路透伦敦6月16日 - 美银美林数据显示，美国股票基金上周资金流入创历来第二大规模，令全球股票基金创下去年美国大选以来最佳表现。但美银美林警告未来市场可能惨跌。

该行追踪投资资金流动的数据显示，截至周三当周，有170亿美元资金流入华尔街股票基金，规模之大仅次于2014年12月时的355亿美元。

受此影响，当周有246亿美元资金进入全球股票基金，交易所上市基金(ETF)资金激增263亿美元，未受该周科技股遭遇抛售影响。该周共同基金流出规模不大，仅17亿美元。

投资者还继续投资于高收益的固定收益资产，例如新兴市场债券和高收益债等，令过去四周的流入规模达到350亿美元，创下2月15日以来最快增速。

在通胀与通缩的拉锯战中，当周有10亿美元资金流入政府公债，创20周来最大流入规模，美国通胀保值债券(TIPS)五周以来第四周出现少量资金外流。

对于股票近期的涨势，美银美林也发布了警讯。

美银美林分析师称，世界各大央行正面临一个时代的结束，未来几年这些央行势将成为资产的卖家。自雷曼兄弟倒闭以来，各大央行已经向金融市场注入了10.8万亿美元，仅今年就投入了1.5万亿美元，

美银美林称，这不会马上招致熊市...但货币政策的这一拐点未来几个季度将带来负面影响。而今年稍晚市场可能出现下跌”。(完) (编译 孙国玉；审校 龚芳)