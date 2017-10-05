基金产业：美联储下任主席谁来当家，或将成为新兴市场资产的拐点

路透10月5日 - 新兴市场资产在2017年一直受到全球投资者青睐，但美联储人事改组可能将让这列新兴市场列车至少暂时脱轨。iShares MSCI新兴市场股票ETF今年以来已涨了30%，国际金融协会(IIF)本周称新兴市场今年将吸引1.1万亿美元资本流入，为2014年来首度高过1万亿美元关口。

美国总统特朗普料将在未来几周内提名美联储下任主席人选。赌盘点名最有希望的人选是前联邦储备理事会(FED)理事瓦尔许--他对美联储政策--特别是量化宽松(QE)有诸多批评。瓦尔许可能远比叶伦更偏鹰派，对市场较不友善，他最近才发表评论称美联储已沦为股市的奴隶。

2013年QE缩减恐慌时，新兴市场ETF在六周内就跌去18%，但这次情况可能没那么严重，因为新兴市场多头气势更加稳固。尽管如此，瓦尔许若是获得提名或将导致美债收益率上升、美元涨势可期。新兴市场资产短期将向下修正，并拖累澳元和加元等风险/商品货币下滑。浏览赌盘对美联储下任主席可能人选的押注：(bit.ly/2hG1WQU)

iShares MSCI新兴市场ETF(EEM)图表：(reut.rs/2z03wRS) (完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)