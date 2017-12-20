基金观点：“圣诞节升市”应验机会接近八成，受欢乐气氛感染--施罗德

路透香港12月20日 - 施罗德投资周三发表评论指出，根据过去30年的数据分析，圣诞节升市应验的机会达79.2%；包括标普500、MSCI环球指数在内的环球股市在每年12月份录得升幅机会较其他月份大，因欢乐气氛诱发出投资者乐观情绪。

以下为施罗德投资评论员David Brett的撰文：

我们根据过去30年的数据进行分析后发现，圣诞节升市（圣诞节前股价上升）确实存在。环球股市在每年12月份录得升幅机会较其他月份大。

自1987年以来每年12月份的平均升幅为2.1%，亦令12月份成为升幅最大的月份。8月份通常是表现最差的月份，股市的平均跌幅为1%。

**圣诞节升市：事实依据**

投资者对于「圣诞节升市」效应存在与否仍争议不休，而施罗德投资开展了一项涵盖全球各大市场的分析，其结果支持圣诞节升市存在的观点。

综合了各大股市指数的数据，包括富时100、标准普尔500、MSCI环球及欧洲斯托克50指数，以展示各指数在1987年初至2016年底期间各月份录得升幅的总计频率。

分析清晰显示各市场在每年12月份录得升幅的频率更高，占79.2%。4月份是第二佳的月份，录得升幅的频率为74.2%。相比之下，表现最疲弱的月份为6月、8月及9月。

我们亦分析了各月份的平均回报。圣诞节效应在这方面似乎亦应验。12月成为表现最强劲的月份，平均升幅为2.2%。4月份为表现第二佳的月份，平均升幅为1.9%。

**为何12月份的股市表现更佳？**

投资者对于股市为何在12月份取得更佳表现（亦称为「12月效应」）有众多猜测。其中一种理论是基于投资者心理学。这理论指出假日期间，市场的欢乐气氛令投资者更乐观，投资者因此会更倾向于买入而非卖出股票。

另一种观点认为，这是由于持有大量股票的基金经理通常会在年底前重新调整投资组合配置。

**迷信的危机**

股市中的各种迷信都有未能应验的危机。投资者如果仅凭圣诞节效应而今年再度采取同样的押注，则需要自行承担风险。过往出现的现象并不意味着以后会重复发生。

事实上，试图捕捉市场的时机并非良策，因为我们根本不可能预测市场的短期走势。

我们应采取长线的投资策略，而并非只局限于圣诞节期间。例如，标准普尔500指数自1986年12月31日以来每年的增长率达7.9%。在我们分析的所有指数中，增长率最低的是富时100指数，年均升幅为4.9%。

这意味着如果你是英国投资者，于1986年对富时100指数作出1,000英镑的名义投资并在此后31年一直持有该投资项目，理论上该投资额的现值为4,463英镑。（完）