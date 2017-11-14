基金观点：中港股票在升市后估值仍处低位，未来尚有进步空间--霸菱

路透香港11月14日 - 霸菱资产管理周二称，中港股票今年以来大幅跑赢环球股票，但估值相对仍处于低位，加上中国经济持续向好及资金流入的带动，未来还具有上升空间。

主要反映香港H股及美国ADR等中国离岸股票表现的MSCI中国指数，由年初至今累计升52%，远远抛离MSCI世界指数的16%升幅，并且逼近2007年11月的历史高位。

霸菱香港中国股票主管罗莹在记者会上称，近日投资者担心中港股票在升市后变得昂贵，但她认为，中港股票的市盈率相对环球股票仍在中位线的下方，仍有反弹空间；若以MSCI中国指数过去10年作比较，市盈率及市帐率虽已回升至中位线的上方，但很大程度上只反映出指数成分股变化。

“像去年MSCI中国指数加入了ADR，当中有些高增长、高估值股票如阿里巴巴，把整个指数的估值拉高。”她说，“撇除此项因素，指数升幅不是那么大，即使股市在高位出现调整，也是健康调整。”

她并指出，中共十九大不是集中发表未来五年的发展方针，而是提出远至2050年的宏伟发展蓝图以及“高质量增长”的新理念，目标合理、正确，当中的结构性调整如国企改革、供给侧改革，使投资者对中国的信心增强。

“投资者对十八大的改革蓝图抱有很多怀疑，但过去五年中国改革提速，供给侧改革见成效，企业盈利改善，连最令人担忧的地方债风险，亦已从银行体系中挤得七七八八，证明中国经济能够在L型底部稳住，而非直线下坠。”她说。

霸菱采用由下而上的股票投资策略，该行认为，未来的投资机会在于几个方面，包括金融市场开放、环保及清洁能源、创新以及城市化。此外，随着生活及收入水平上升，人民对更优质商品及服务的需求亦不断增加，整消费行业包括教育、医疗、旅游及互联网等领域的服务供应商前景亦可看高一线。

由罗莹管理的香港中国基金，以资讯科技、金融和非必需消费品三大行业比重最大，十大持股包括被热捧的阿里巴巴、腾讯及舜宇光学。（完）