基金观点：勿因波动而打乱阵脚，牛市上升空间有限但尚未见顶--百达

路透香港2月9日 - 百达资产管理首席策略师Luca Paolini周五发表评论称，不要因为波动而打乱阵脚，牛市虽然上升空间有限，但尚未接近高位；在今年余下时间，该行看好欧洲和日本市场股票。

美国股市周四再度狂泻，盘中大幅震荡，市场确认进入修正区域，脱离持续近九年的牛市状态。美股大跌拖累亚洲股市周五全面急挫，香港恒生指数盘初跌逾4%并失守三万点水平，中国A股沪综指亦曾跌近6%。

Paolini认为，任何牛市结束前，必先出现信贷息差(credit spread)显著扩大和主要指标转弱。经过近期的抛售后，市场估值只是适度昂贵而情绪指标已经由超买移至接近超卖，但由于经济增长动能见顶，而且更有多迹象显示环球流动性处于紧缩状态，意味着总的来说对股票持中性立场。

他说，“如果市况进一步回调，我们会策略性地趁低吸纳。”

在今年余下时间，百达看好欧洲和日本市场，并看淡美股。由于全球流动性缩紧、加上股市较早前累积大量升幅，该行于1月下旬已经把股票从“增持”下调至“中性”。

Paolini称，虽然美国经济稳健，但市场估计今年企业盈利增长达16%，增幅超乎想像，公司业绩有机会低于市场预测。加上美国加息预期和估值昂贵等因素，因此减持美股。

而该行看好欧洲股票因爲相对美股处于30年来最大折让，加上该区经济前景改善、实际负利率环境以及银行借贷稳步复苏。看好日本因爲该国经济情况续步改善。

板块方面，利率上升的因素令该行维持“增持”金融股，因加息将提升银行的利润率；美元持续疲弱以及工业生产增长的预期，有利商品价格，有助带动能源和材料股。公用股则下调至“减持”，因利率上升不利于公用企业把上涨的成本或债务转嫁消费者。

Paolini称，对债券的看法变得更加谨慎，因昂贵且容易受到货币紧缩影响，过去每当金融市场进入周期的后期阶段，债券率先受压。美元近期弱势仍然是一个难题，技术性因素可能是根本原因，例如企业对冲和中央行银行储备。

他并指出，市场开始重新评估对英镑的看法，“退欧”将在未来数年继续牵绊着英国经济，但到目前为止尚未造成经济祸害，驱使英镑少量空头回补，而百达已经将欧元和英镑由“减持”上调至“中性”。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)