基金观点：明年亚洲股市继续向好，选择性吸纳实力较强科技股--宏利

路透香港12月11日 - 宏利资产管理周一称，预计2018年亚洲股市继续向好，尤其是中国市场，但建议投资者选择性吸纳实力较佳的科技股，亦看好非必需消费、医疗保健以及个别银行股。

宏利资产管理亚洲区（日本以外）股票投资部首席投资总监陈致洲在记者会上称，市场有观点认为已发展市场处于周期性上涨的末段可能正确，但亚洲股市仍然处于周期性上涨的中段，尤其是中国及印度的宏观经济向好带动企业盈利持续增长，因此预计2018年亚洲股市将继续表现良好，只是潜在收益可能不会像2017年那样可观。

“像今年科技股一面倒向上的趋势相信难以持续，因明年起会有更多由私募基金支持的科技企业上市，若然继续盲目跟风投资将会招致损手。”他说。

他认为，明年股市的个别机会可能会由“成长型”转向“价值型”的行业，例如银行、保险、非必需消费品和工业公司。一些成长型公司如基础稳固的大型优质科技/互联网知名企业将继续录得理想表现，但实力较逊色的公司可能会呈现横盘整理的迹象，因为估值似乎已经偏高。

他指出，看到中国的金融领域出现了一些积极的结构性改革，旨在实现去杠杆化、增加财务透明度以及进一步开放外商投资，这些趋势在2018年仍将延续，因此，大型银行和保险公司可能会从中受益，因为它们将面临传统理财产品需求不断增加和资金成本下行趋势。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)