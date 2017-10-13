基金观点：逾三分二亚太私募股权基金视退出投资项目为重大挑战--富信

路透香港10月13日 - 专业基金管理公司富信集团（Intertrust）周五发表最新研究显示，逾三分之二的亚太区私募股权基金经理认为，在当前市况下成功从投资组合公司退场是一项重大挑战。

该项研究于今年第三季进行，共访问了英国、欧洲大陆、北美、非洲、亚洲和中东共142位私募股权基金界专业人士。

研究显示，接近三分之二的亚太区受访者预计，近期的庞大集资额将推高估值，令作出有利投资的难度增加。另外，逾一半受访者表示，来自主权财富基金和退休基金的竞争，对私募股权基金来说是一大挑战。

富信集团香港基金服务主管唐乐宁(James Donnan)表示，“亚太区的集资活动一直保持活跃；尽管区内政局存在不确定性，但交易前景无疑值得乐观。不过，现时的投资者越来越成熟和审慎，他们对管治水平、透明度和问责性的要求也大大提升。”

研究显示，全球受访者普遍认为，日趋复杂的报告要求及私募基金管理公司的应对能力，令它们与投资者的关系受到考验。其中，有61%受访者表示，投资者对透明度的要求日增，令他们与基金经理产生分歧。现时，投资者开始要求进一步了解收费结构、支出分配及投资组合的相关资产。

全球来说，接近80%的受访者预期，普通合伙人将会更加重视对投资组合公司的环境、社会及管治（ESG）因素的管理。过半参与富信集团研究的受访者（55%）相信，私募股权公司将采纳责任投资原则，但51%受访者认为所涉及的成本将构成一大障碍，而39%则指评估ESG因素的能力是最大阻碍。

此外，行业在基金结构方面亦见转变。逾三分之一（38%）的受访者预计，设有三至五年投资期限的短期基金将会变得更受欢迎，而28%受访者则认为永久或“长青”基金的吸引力将会提升。

相若数目（26%）的受访者预测投资期介乎15至20年的长期基金会录得增长，尤其是因为这类基金能够对投资组合公司作较长期的投资，藉此提高回报。有76%的受访者认为，较低的管理费可令长期基金的受欢迎程度上升，但有56%受访者指这些基金需要先证明其缔造回报的能力，才会更受青睐。

研究还指出，大多数亚洲私募股权专家（83%受访者）认为，中国的交易活动将于未来12至24个月录得增长，另外有43%认为东南亚的交易活动亦会增加。然而，仅13%受访者预计，日本和澳洲等已发展国家的交易活动将会增加。

在亚太区，有74%的受访者预计，共同投资(co-investment)和亚洲普通合伙人向有限合伙人提供的独立账户数目将于2019年之前增加，带动行业实现上述增长。

富信集团是全球领先的高价值信托、企业和基金服务机构，总部位于阿姆斯特丹，旗下员工总数约2,500人，共设41个办事处，网络覆盖全球30个司法管辖区。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)