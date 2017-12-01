宝城期货：大连焦炭期货缺乏持续上涨基础

以下内容节选自12月1日的《期货日报》：

近段时间，河北各家钢厂均出台了高炉停产时间的方案细节，钢厂环保限产执行较好。焦化企业限产力度远不及钢铁行业，造成限产程度差异的主要原因是焦化厂限产技术上难以长期严格监控。焦化厂限产力度不强，同时库存有所累积，钢厂在此轮冬季限产中对原料的议价能力较强。综上所述，焦炭基本面扭转颓势尚需时日。从基差来看，当前焦炭期价缺乏持续上涨的基础。操作上，在目标价格区间稳步建仓，并且在期价下跌时采取择机加仓的策略。

焦炭基本面扭转颓势尚需时日，以及从基差来看，当前焦炭期价缺乏持续上涨的基础。以焦炭1801合约为例，入场时机可以关注上方1,950元/吨一线的压力情况，建仓价格在1,800—2,050元/吨，第一目标位可看至1,750元/吨，中线目标位预计下跌至1,700元/吨一线。以焦炭1805合约为例，入场时机可以关注上方2,050元/吨一线的压力情况，建仓价格在1,900—2,100元/吨。第一目标位可看至1,850元/吨，中线目标位预计下跌至1,800元/吨一线。操作上，建议在目标价格区间稳步建仓，并且在期价下跌时采取择机加仓的策略。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)