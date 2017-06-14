希腊金融：总理乐观期待欧元集团会议达成协议，为发放新贷款铺路

路透柏林6月14日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)表示，他乐观地认为欧元区财长6月15日开会将达成协议、为向希腊发放新贷款铺平道路。

“我们对欧元区财长会议充满希望及期待，因为我们已实现我们的承诺，且将继续在这条路上走下去，”他在周三刊出的德国世界报上写道。

“我们尊重欧洲大家庭的规定，希望我们的金主也能同样尊重我的国家--希腊。”

官员们周一表示，欧元区成员国财长和国际货币基金组织(IMF)可能在周四就希腊债务问题达成妥协，为向希腊发放新贷款铺平道路，并把存在异议的债务减免问题留待稍后解决。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆之前表示，他预计即将在卢森堡举行的欧元集团会议上，将就全部完成第二次评级达成一致。

有关方面对860亿欧元(960亿美元)救助行动的第二次评估结束后，可能放行对希腊提供新贷款。希腊需要新贷款来偿还7月到期的债务。

齐普拉斯指出，解决希腊庞大债务的办法，就是持续且符合社会公平的经济成长；他并补充道，“债务重组是必要性，只有这样希腊经济才能获得喘息，并重获市场的信任。”

他表示，应对希腊债务问题的中期措施，不只是奖励希腊在改革上所做的努力，同时也要做出明智的决定来促进希腊经济成长，以确保该国未来仍然具备偿还债务的能力。(完) (编译 龚芳; 审校 汪红英)