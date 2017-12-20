建信期货：上海螺纹钢期货应把握基差修复机会

以下内容节选自12月20日的《期货日报》：

上期所螺纹钢和热轧卷板期货1805合约于10月12日开启本轮上涨周期，12月4日分别创下阶段新高4104元/吨和4108元/吨，之后回落调整。截至12月14日收盘，两个合约分别较10月12日低点3358元/吨和3598元/吨上涨428元/吨和265元/吨，涨幅分别为12.75%和7.37%。与此同时，以上海市场为例，Wind数据显示，螺纹钢和热轧卷板现货价格分别自10月12日的3920元/吨和4020元/吨上涨至4830元/吨和4260元/吨，基差分别从704元/吨和422元/吨大幅上升至1219元/吨和小幅下降至397元/吨。由此可见，最近两个月上海市场螺纹钢基差大幅走高，热轧卷板基差不升反降，钢材期货两大品种基差变化存在明显差异。对于从事螺纹钢现货生产或贸易的产业客户和螺纹钢期货方面的投资者来说，分析其中缘由和变化趋势，有助于捕捉后期市场机会。

过大的基差预示着后期基差回落的可能性较大，产业客户可以通过期现结合、买期货抛现货的操作对螺纹钢现货头寸进行风险管理，投资者亦可把握螺纹钢基差修复行情带来的投资机会。(完)

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