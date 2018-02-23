德国数据：对外贸易推动第四季经济扩张0.6%，动能料可延续至今年初

* 第四季GDP较前季增长0.6%

* 净贸易对经济成长贡献0.5个百分点

* 尽管国内政治有不确定性，经济仍强健

路透柏林2月23日 - 德国周五公布的数据显示，对外贸易推动德国10-12月经济扩张0.6%，且外界普遍预期经济动能将延续至2018年初。

周五公布的终值与初值相符，显示德国去年以强劲表现划下句点，尽管向来以稳定自豪的德国难得出现政治不确定性。

德国去年9月大选没有任何政党取得多数席位，五个月后的今日还在等待新政府组成。德国总理梅克尔所属的保守党派及德国社会民主党(SPD)已同意要组成执政联盟，但SPD党员仍有机会投票否决该协议。

联邦统计局表示，第四季出口增加2.7%，进口成长2.0%，因此净贸易对经济成长贡献了0.5个百分点。

但民间消费迟滞，资本投资总额也是一样。这两个因素对经济成长均未作出贡献。近些年民间消费原本一直是德国经济成长的一个主要支柱。

政府支出增长，为经济成长贡献了0.1个百分点。

财政部预计2018年初经济上升趋势将持续。

如果SPD的46.4万名党员否决与梅克尔组建联合政府，那么德国有可能举行新的选举。SPD的投票结果将于3月4日公布。

德国央行预计经济前景较乐观。该央行预计今年经日历调整后经济将成长2.5%，将为2011年以来最快增速。(完) (编译 戴素萍/于春红; 审校 蔡美珍)