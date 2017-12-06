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德国数据：10月工业订单意外增加，对未来数月而言是一吉兆
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2017年12月6日 / 早上8点44分 / 1 天前

德国数据：10月工业订单意外增加，对未来数月而言是一吉兆

1 分钟阅读

路透柏林12月6日 - 周三公布的数据显示，德国10月工业订单意外增长，主要归功于国内及非欧元区需求的带动，这意味着德国工业部门活动可能在未来几个月升温。

“德国制造”产品的订单连续第三个月增加，德国经济部公布的数据显示，10月工业订单较前月增加0.5%，不过当月大宗订单低于平均水准。

这与路透调查的下滑0.3%的预估相左，9月订单则是上修为成长1.2%。

“工业部门持续振翅高飞，”Bankhaus Lampe KG分析师Alexander Krueger表示。“有鉴于前几个月表现强劲，10月的温和增长是一个不错的结果。”

但他称，产能利用率较高令他怀疑增速或许不会进一步加快，尽管订单大幅增加。

然而，德国经济部称强劲的订单活动，加上处于纪录高位的企业信心，显示制造业在持续强劲增长。

分项数据显示，外需增长0.5%，欧元区以外的订单大增1.6%，抵消了欧元区内部订单下降1.2%的影响。德国国内订单增长0.4%。

10月资本和消费品需求双双上升，但半成品需求出现微幅下降。

这与近期的其它数据一致，这些数据表明制造业形势普遍乐观。

10月机械类订单按年增长9%，同时11月制造业增幅触及逾20年的第二高水平。(完) (编译 张明钧/王琛；审校 高琦/于春红)

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