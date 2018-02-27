德国数据：2月通胀率创15个月低位，表明欧洲央行仍有硬战要打

* 通胀率放缓超乎预期

* 2月HICP触及15个月低位

* 数据支持欧洲央行对结束刺激采谨慎作法

路透柏林2月27日 - 德国2月通胀率触及15个月低位，放缓情况超乎预期，这表明德国物价压力平平，尽管经济强劲成长、薪资上扬且有空前的货币政策刺激。

德国联邦统计局周二公布的疲弱通胀数据，凸显出欧洲央行在推动整个欧元区通胀接近其略低于2%物价稳定目标方面有场硬战要打。

数据显示，德国2月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.2%，逊于路透调查预估的增长1.3%，并创下2016年11月以来最低，1月时增幅为1.4%。

“即便在德国，要达到逾2%的通胀率看起来几乎也是一项壮举，尽管失业率较低且薪资协议相对较高，”VP Bank分析师Thomas Gitzel称。

Gitzel称，他预期经济成长率高和通胀温和并存的情况在接下来数月将继续。

德国联邦统计局没有提供核心通胀的初值。但来自各州的地区数据显示，能源成本降低以及食品通胀疲软，是整体通胀回落的主要原因。

初值数据还显示，德国2月HICP较前月上升0.5%；分析师的预期为上升0.6%。

凯投宏观的Jessica Hinds在研究报告中称，德国通胀依然温和，这会强化欧洲央行政策“鸽派”的立场。欧洲央行政策“鸽派”对快速撤除刺激持谨慎态度。

尽管经济形势佳，但德国政府预估今年该国消费者物价指数(CPI)将上升1.7%，低于2017年的上升1.8%。(完) (编译 戴素萍/侯雪苹；审校 张荻/张若琪)