德国经济：明年工程产出料稳步增长，因制造商对设备进行再投资

* 8-10月国内机械订单增长6%

* 2017年工程产业实现营收预计达2,240亿欧元

* 英国退欧引发“严重关切”

路透法兰克福12月12日 - 德国机械设备制造业联合会(VDMA)周二称，德国明年工程产出可能以3%的速度稳步增长，因国内制造商开始对设备进行再投资，弥补对华出口放缓的影响。

工程产业仍是德国经济的支柱产业，今年料将实现营收达2,240亿欧元(2,640亿美元)，就业人数约为135万。该产业今年料增长逾2%。

“我们看到了内需正在增长的初步迹象，”VDMA首席经济学家Ralph Wiechers在该组织总部召开的新闻发布会上称。“国内企业在成长方面将比以往几年发挥更大的作用。”

VDMA称，在10月止的三个月，国内机械订单增长6%。

Wiechers表示，2018年中国工程市场增速可能会减缓至6%，2017年为8%。中国工程市场在过去几年推升了德国出口。

今年前九个月，VDMA对中国出口增长24%。

VDMA主要出口目的地--美国市场的增速料从3%减缓至2%。今年前九个月VDMA对美国出口增长11%。

该联合会称，该行业还将面临许多不确定性因素，尤其是英国计划退出欧盟。

今年前九个月德国对英国的工程出口下降4.5%。VDMA称，如果英国离开欧盟关税同盟，估计德国工程产业每年可能要增加逾1.8亿欧元的成本。英国是VDMA第五大市场。

“英国退欧引发了我们的严重关切，”VDMA会长Carl Martin Welcker表示。(完) (编译 侯雪苹/李爽 审校 王颖/许娜)